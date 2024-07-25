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Сегодня, 20:52

Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Матс Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье», сообщает Corriere dello Sport.

По сведением источника, 35-летний немец взял время на размышление, несмотря на то, что «Болонья» оплатила игроку билеты в Италию, а также организовала прохождение медобследования.

Сообщалось, что Хуммельсом интересуется «Реал».

Хуммельс стал свободным агентом после завершения сезона-2023/24, до этого он выступал за дортмундскую «Боруссию» с июля 2019 года.

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Матс Хуммельс
ФК Болонья
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