Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье»

Защитник Матс Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье», сообщает Corriere dello Sport.

По сведением источника, 35-летний немец взял время на размышление, несмотря на то, что «Болонья» оплатила игроку билеты в Италию, а также организовала прохождение медобследования.

Сообщалось, что Хуммельсом интересуется «Реал».

Хуммельс стал свободным агентом после завершения сезона-2023/24, до этого он выступал за дортмундскую «Боруссию» с июля 2019 года.

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.