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Италия

Сегодня, 07:36

Хвича о разгроме «Ювентуса»: «Волшебная ночь»

Иван Торопцев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал разгромную победу над «Ювентусом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Какая волшебная ночь!» — написал футболист у себя в соцсетях и выложил фотографии с игры.

В матче с «Ювентусом» Кварацхелия забил гол и сделал две результативных передачи. Всего на счету 21-летнего грузина 9 мячей и 13 голевых пасов в 20 играх за «Наполи» во всех турнирах.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
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