Хвича Кварацхелия впервые в карьере номинирован на «Золотой мяч»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия номинирован на награду «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту мира по итогам года, сообщает издание France Football, которое является учредителем премии.

22-летний грузин впервые попал в список претендентов на звание лучшего игрока года.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года, он забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 45 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. До этого хавбек играл за тбилисское и батумское «Динамо», а также за российские «Локомотив» и «Рубин».

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 состоится в Париже 30 октября 2023 года.