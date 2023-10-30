Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:38

Хвича Кварацхелия занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч» — 2023

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч» — 2023.

22-летний вингер выступает за «Наполи» с лета прошлого года. Ранее он играл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

В текущем сезоне в активе Хвичи 3 гола и 5 результативных передач в 12 матчах за неаполитанцев. В прошедшем сезоне он забил 14 мячей и сделал 17 ассистов в 43 матчах серии А и Лиги чемпионов, а «Наполи» стал чемпионом Италии.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.

«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
2
0
Читайте также
Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2023: лучший игрок мира — Месси, Холанн или кто-то еще?
Стало известно, кто занял 11-20-е места в голосовании за «Золотой мяч»
«Золотой мяч»: Месси или Холанн? Онлайн-трансляция церемонии вручения приза
Золотой мяч 2023: смотреть трансляцию церемонии в прямом эфире
«Золотой мяч» — 2023: результаты голосования
Гвардиола о борьбе за «Золотой мяч»: «В этом году должны дать две награды!»
Черчесов объяснил, почему Месси должен получить «Золотой мяч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Corriere dello Sport: после матча «Наполи» на парковке стадиона обнаружили труп