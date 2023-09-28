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Италия

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Хвича о первом голе за полгода: «Я счастлив, я вернулся!»

Хвича прокомментировал свой первый гол за полгода
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой гол в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:1), который стал для него первым за последние полгода.

В предыдущий раз 22-летний грузин забивал 19 марта 2023 года в игре против «Торино» (4:0) в 27-м туре серии А-2022/23.

«Конечно, я скучал по этому чувству. Любой футболист начнет волноваться, если не будет забивать целых полгода, но я вернулся, я счастлив и доволен, что помог команде победить. Мы понимаем, что нужно продолжать выигрывать. В игре с «Удинезе» мы контролировали мяч и, думаю, заслужили победу», — сказал в интервью DAZN Кварацхелия.

В сезоне-2023/24 Кварацхелия забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 6 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Неаполитанцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии-2023/24 с 11 очками в 6 матчах. В следующем туре команда встретится с «Лечче» на выезде 30 сентября.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Удинезе
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