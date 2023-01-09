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Италия

Сегодня, 08:14

Ибаньес отреагировал на ничью в матче «Ромы» с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес прокомментировал ничейный матч с «Миланом» в 17-м туре серии А.

«Мы сделали то, над чем работали на тренировках, мы продолжаем говорить, что важно быть терпеливыми в играх, поскольку шансы будут, и мы никогда не должны сдаваться.

«Милан» силен с мячом, но результат был в нашу пользу, так как очко на выезде очень важно, чтобы мы могли двигаться к нашим целям», — цитирует Ибаньеса DAZN.

«Милан» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на шестой строчке — 31 очко.

 

 

 
ФК Милан
ФК Рома
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