Ибаньес отреагировал на ничью в матче «Ромы» с «Миланом»

Сегодня, 08:14
Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес прокомментировал ничейный матч с «Миланом» в 17-м туре серии А.
«Мы сделали то, над чем работали на тренировках, мы продолжаем говорить, что важно быть терпеливыми в играх, поскольку шансы будут, и мы никогда не должны сдаваться.
«Милан» силен с мячом, но результат был в нашу пользу, так как очко на выезде очень важно, чтобы мы могли двигаться к нашим целям», — цитирует Ибаньеса DAZN.
«Милан» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на шестой строчке — 31 очко.