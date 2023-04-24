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Италия

Сегодня, 12:23

Ибрагимович был травмирован во время разминки и может пропустить остаток сезона

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму во время разминки во втором тайме матча 31-го тура серии A c «Лечче» (2:0).

41-летний футболист недавно восстановился от травмы и впервые за долгое время был включен в заявку россонери, но не смог выйти на поле, так как повредил икроножную мышцу, когда разминался.

Ибрагимович вернулся на скамейку запасных на 65-й минуте и вскоре ушел в раздевалку.

Есть вероятность, что он может выпасть на остаток сезонов.

Ибрагимович выступает за команду с 2020 года. Ранее он уже играл за «Милан» с 2010 по 2012 годы. Всего на счету форварда 163 матча за красно-черных, 93 гола и 35 результативных передач.

Златан Ибрагимович
ФК Лечче
ФК Милан
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