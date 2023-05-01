Ибрагимович хочет остаться в «Милане» еще на сезон

Ибрагимович выступает за команду с 2020 года. Ранее он уже играл за «Милан» с 2010 по 2012 годы. Всего на счету форварда 163 матча за красно-черных, 93 гола и 35 результативных передач. Большую часть сезона-2022/23 Ибрагимович пропустил из-за травм.