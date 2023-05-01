Ибрагимович хочет остаться в «Милане» еще на сезон

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Нападающий Златан Ибрагимович хочет заключить с «Миланом» новый контракт, сообщает calciomercato.com. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.
По данным источника, футболист в скором времени проведет переговоры с руководством «Милана». Если клуб откажется от нового контракта, швед будет искать новую команду.
Ибрагимович выступает за команду с 2020 года. Ранее он уже играл за «Милан» с 2010 по 2012 годы. Всего на счету форварда 163 матча за красно-черных, 93 гола и 35 результативных передач. Большую часть сезона-2022/23 Ибрагимович пропустил из-за травм.