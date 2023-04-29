КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:13

Ибрагимович может больше не сыграть в этом сезоне серии А

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Милана» Златана Ибрагимович, вероятно, не сыграет больше в этом сезоне, сообщает Football Italia. После утреннего обследования подтвердилось, что у шведа мало шансов вернуться до конца розыгрыша.

У 41-летнего шведа летом заканчивается контракт. «Милан» не будет предлагать игроку новое соглашение. Однако футболист сообщал, что не собирается завершать карьеру.

Ибрагимович недавно восстановился от травмы и впервые за долгое время был включен в заявку россонери, но не смог выйти на поле, так как повредил икроножную мышцу, когда разминался.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сын Мино Райолы рассказал, какие отношения были у отца и Ибрагимовича

«Наполи» не собирается продавать Кварацхелию