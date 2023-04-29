Ибрагимович может больше не сыграть в этом сезоне серии А

Нападающий «Милана» Златана Ибрагимович, вероятно, не сыграет больше в этом сезоне, сообщает Football Italia. После утреннего обследования подтвердилось, что у шведа мало шансов вернуться до конца розыгрыша.

У 41-летнего шведа летом заканчивается контракт. «Милан» не будет предлагать игроку новое соглашение. Однако футболист сообщал, что не собирается завершать карьеру.

Ибрагимович недавно восстановился от травмы и впервые за долгое время был включен в заявку россонери, но не смог выйти на поле, так как повредил икроножную мышцу, когда разминался.