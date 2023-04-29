Ибрагимович может перейти в «Монцу»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Монце», сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, швед планировал продлить контракт с россонери, но в руководстве команды не могут определиться с будущим форварда. Если «Милан» решит не продлевать контракт с Ибрагимовичем, то игрока попытается подписать «Монца».

41-летний форвард выступает за команду с 2020 года. Ранее он уже играл за «Милан» с 2010 по 2012 годы.

В текущем сезоне он сыграл 4 матча в серии А, забив один гол.