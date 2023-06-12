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Италия

Сегодня, 06:16

Ибрагимович не хочет продолжать карьеру в «Милане» на административной должности

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович не хочет оставаться в «Милане» на административной должности, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации издания, экс-форварда смущает то, что в руководстве клуба происходят перемены, которые смогут привести к финансовой нестабильности.

41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За карьеру он пять раз становился чемпионом Италии (два раза — с «Миланом» и три раза с «Интером»), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз — чемпионом Испании.

Также футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Нидерландов, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, Кубок английской лиги и Кубок французской лиги.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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