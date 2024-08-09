Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:45

Ибрагимович объяснил, чем занимается в «Милане»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, чем занимается в миланском клубе.

«Моя роль — объединять всех, быть лидером сверху и следить за тем, чтобы структура и организация работали. Держать всех в тонусе», — цитирует шведа The Athletic.

42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. Его последним клубом стал «Милан». С 62 голами форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции. На данный момент он является советником владельцев «Милана».

Златан Ибрагимович
ФК Милан
0
Читайте также
В Париже четырнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Ошибка Мола выбила олимпийских чемпионов из волейбольного турнира
CNN сообщил о расколе в команде главнокомандующего ВСУ Сырского
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области
Слова комбата о представлении к звезде Героя ошеломили морпеха ТОФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Хеа согласовал с «Фиорентиной» однолетний контракт