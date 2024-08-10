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Сегодня, 05:19

Ибрагимович объяснил подписание Мораты в «Милан»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объяснил переход нападающего Альваро Мораты в клуб.

«Я хорошо знаю, как бывший игрок, что хороший футболист должен проявлять себя не только на поле, но и вне поля. Должен быть баланс, и у Мораты он есть. Не сомневаюсь, что он оптимально впишется в команду. Его ждут все. Всем хочется поскорее узнать его и поработать с ним. Мората знает ДНК «Милана», и у него амбициозные планы», — приводит слова Ибрагимовича pianetamilan.it.

31-летний испанец подписал контракт с «Миланом» до 30 июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает сумму перехода Мораты в 13 миллионов евро.

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Альваро Мората
Златан Ибрагимович
ФК Милан
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