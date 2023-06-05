Ибрагимович ответил на вопрос о своем будущем после завершения карьеры

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своем будущем после завершения профессиональной игровой карьеры.

«Мое будущее? Сейчас я просто хочу наслаждаться. Я не хочу торопиться с решением, мне нужно подумать обо всем, что я сделал. Я подожду, пока все успокоится, сейчас у меня слишком много эмоций... Я не думаю, что уйду из футбола. Посмотрим, в какой роли я могу остаться», — заявил Ибрагимович на пресс-конференции.

41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За карьеру он пять раз становился чемпионом Италии (два раза — с «Миланом» и три раза с «Интером»), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз — чемпионом Испании. Также футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Нидерландов, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, Кубок английской лиги и Кубок французской лиги.