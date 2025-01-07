Ибрагимович произнес речь после победы «Милана» над «Интером» в матче за Суперкубок

Златан Ибрагимович, советник «Милана», обратился к команде с речью после победы в финальном матче за Суперкубок Италии. В этом поединке «россонери» одержали верх над «Интером» (3:2).

«Мы достигли одной из наших целей. То, что мы искали, — это реакция, наша реакция. Прежде чем говорить, я хочу поздравить тренера и его персонал: всего за несколько дней вы проделали огромную работу.

Поздравляю также игроков. Вы завоевали этот трофей потом, самопожертвованием и желанием победить. Когда у команды есть такая воля к победе, ее трудно победить. Когда мы начинали чемпионат, я сказал вам, что все зависит от нас, потому что все дело в голове. Сегодня вы это доказали. Теперь мы возвращаемся в Италию, берем с собой этот менталитет, набираем очки, чтобы быть там, где нам нужно быть» — приводит слова Ибрагимовича Milan News.

Ибрагимович также поблагодарил болельщиков: «Поздравляю всех, кто был с нами с командой: это также ваша заслуга, даже если вы не известны и на поле, но вы так же важны, как и те, кто играет. Ребята, это «Милан», мы играем за эти трофеи: тот, кто хочет войти в историю «Милана», должен выигрывать эти кубки. Вперед, «Милан»!

«Милан» проигрывал по ходу матча 0:2, но в концовке встречи сумел отыграться и вырвать победу благодаря гол в добавленное время.

«Милан» выиграл Суперкубок Италии в восьмой раз в своей истории и сравнялся с «Интером» по этому показателю. Последний раз красно-черные побеждали в турнире в 2016 году.