Ибрагимович рассказал, как Капелло «уничтожал» его в «Ювентусе»

Бывший нападающий «Ювентуса» Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о тренировках под руководством итальянского тренера Фабио Капелло.

Швед выступал за черно-белых с 2004 по 2006 год. Вместе с этой командой он стал двукратным чемпионом Италии.

«В «Ювентусе» у меня был Фабио Капелло. Он меня уничтожал. Но в то же время он меня строил. Он говорил: «Сегодня ты был мусором. Завтра ты будешь лучшим». Когда ты думаешь, что ты лучший, он уничтожает тебя. В какой-то момент я уже ничего не понимал и спросил себя: «Я действительно лучший или я дерьмо?» Это был его способ мотивировать меня, чтобы я стал лучшим», — заявил Ибрагимович.

Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры летом 2023 года. Его последним клубом стал «Милан». На данный момент он является советником по спортивным и коммерческим вопросам итальянского клуба.