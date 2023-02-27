0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:57

Ибрагимович: «Когда я в отличной форме, то остаюсь лучшим в мире»

Ибрагимович считает себя лучшим в мире футболистом
Виктория Кравченко
Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, кого считает лучшим футболистом мира. Швед также сообщил о своих планах на продолжение карьеры в миланском клубе.

«Когда я в отличной форме, то остаюсь лучшим в мире. И я не шучу. Если я продолжу выступать на том же уровне, то останусь в «Милане» еще на один год. В моих планах играть еще несколько лет», — цитирует Ибрагимовича DAZN.

41-летний швед играет в составе «Милана» с января 2020 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
3
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кассано назвал тренера, который приведет «Интер» к победе в Лиге чемпионов