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Италия

Сегодня, 02:24

Ибрагимович заявил, что может остаться жить в Милане после завершения карьеры

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович допустил, что может остаться жить в Милане после завершения карьеры футболиста.

«Я люблю Милан, чувствую себя счастливым в этом городе. Это мой второй дом. Я могу остаться здесь жить после того, как перестану играть», — сказал в интервью Rai1 Ибрагимович.

41-летний швед в данный момент восстанавливается от травмы колена. Он выступал за «Милан» с августа 2010 года по июль 2012 года, а затем перешел в «ПСЖ». В январе 2020 года он вернулся в итальянский клуб.

Также Ибрагимович с августа 2006 года по июль 2009 года выступал за другую команду из Милана — «Интер».

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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