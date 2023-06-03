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Италия

Сегодня, 14:13

Ибрагимович заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не собирается завершать карьеру футболиста в ближайшее время.

«Я не из тех, кто сдается. При этом важно получать удовольствие от того, что вы делаете. Думаю, мне еще есть что дать. Я не думаю об уходе из футбола. Я в порядке. Я не дам себе покоя. В голове я слишком силен, я чувствую себя Суперменом каждый раз, когда возвращаюсь», — сказал Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Монца» хочет подписать 41-летнего шведа в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 4 матча, в которых забил 1 гол.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
ФК Монца
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