Ибрагимович заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не собирается завершать карьеру футболиста в ближайшее время.

«Я не из тех, кто сдается. При этом важно получать удовольствие от того, что вы делаете. Думаю, мне еще есть что дать. Я не думаю об уходе из футбола. Я в порядке. Я не дам себе покоя. В голове я слишком силен, я чувствую себя Суперменом каждый раз, когда возвращаюсь», — сказал Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Монца» хочет подписать 41-летнего шведа в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 4 матча, в которых забил 1 гол.