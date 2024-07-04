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Сегодня, 13:17

Ибрагимович заявил, что Тео Эрнандес останется в «Милане»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что защитник команды Тео Эрнандес не уйдет в летнее трансферное окно.

«Тео будет нашим игроком основного состава, а Алекс Хименес его дублером», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего француза заинтересованы «Бавария» и «Манчестер Сити».

Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. Он провел за красно-черных 213 матчей, забил 29 голов и отдал 39 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Златан Ибрагимович
Тео Эрнандес
Футбол
ФК Милан
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