Колыванов: «Не считаю, что у Черышева много времени уйдет на адаптацию в «Венеции»

1 октября, 23:12
Заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился мнением об адаптации российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в Италии.
«Не считаю, что у россиянина много времени уйдет на адаптацию. Все-таки он всю карьеру провел в Испании. Кто-то по привычке может сказать, что в Италии футбол более закрытый, но это скорее предубеждение. Время катеначчо давно прошло, и многие местные команды показывают атакующую игру, стараются действовать от себя и создавать моменты. Что же касается бытового плана, итальянский язык очень похож на испанский. Уверен, Денис уже знает много слов и адаптировался к жизни в новой стране», — сказал Колыванов в интервью RT.
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев забил два мяча в матче против «Кальяри» (4:1). На это футболисту потребовалось всего три минуты.
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Основные источники исследования