Колыванов: «Не считаю, что у Черышева много времени уйдет на адаптацию в «Венеции»

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился мнением об адаптации российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в Италии.

«Не считаю, что у россиянина много времени уйдет на адаптацию. Все-таки он всю карьеру провел в Испании. Кто-то по привычке может сказать, что в Италии футбол более закрытый, но это скорее предубеждение. Время катеначчо давно прошло, и многие местные команды показывают атакующую игру, стараются действовать от себя и создавать моменты. Что же касается бытового плана, итальянский язык очень похож на испанский. Уверен, Денис уже знает много слов и адаптировался к жизни в новой стране», — сказал Колыванов в интервью RT.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев забил два мяча в матче против «Кальяри» (4:1). На это футболисту потребовалось всего три минуты.