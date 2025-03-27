Тудор: «Хочу достичь с «Ювентусом» цели, которую мы все знаем»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор поделился эмоциями после подписания контракта с клубом. Специалист будет работать в составе туринцев до конца сезона-2024/25.

«Сначала я хотел бы поблагодарить директора и весь клуб за эту возможность и шанс тренировать этот великий клуб. Не хочу никого разочаровывать, хочу сделать правильную работу.

Эмоции у меня, конечно, присутствуют, потому что «Ювентус» — это клуб, который каждый хотел бы тренировать. У меня есть желание работать, добиваться успеха, достичь цели, которую мы все знаем», — сказал Тудор на пресс-конференции.

Последним клубом 46-летнего хорвата был «Лацио», который он покинул в июне 2024-го. Также он тренировал «Марсель», «Верону», «Хайдук», «Удинезе», «Галатасарай», «Карабюкспор» и ПАОК.