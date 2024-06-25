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Сегодня, 12:52

Игрок «Барселоны» Марк Гию согласился перейти в «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Барселоны» Марк Гию принял предложение «Челси», сообщает Sport.es.

По данным источника, лондонский клуб выплатит «Барселоне» 6 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте 18-летнего форварда в качестве отступных. Каталонцы предлагали нападающему новый контракт, но игрок и его окружение посчитали его недостаточным — 4 года контракта с зарплатой 2 миллиона евро плюс бонусы. Предложение «Челси» в три раза превышает эту сумму.

В минувшем сезоне Гию провел 7 матчей за «Барселону», в которых забил один гол. Также на его счету 8 голов и 4 результативные передачи в 19 играх за молодежную команду.

Источник: Sport.es
ФК Барселона
ФК Челси
Марк Гию
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