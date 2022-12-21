Игрок «Ромы» Эль Шаарави прокомментировал слухи о возможном уходе Моуринью в сборную Португалии

Форвард «Ромы» Стефан Эль Шаарави высказался об информации о том, что главный тренер команды Жозе Моуринью может уйти в сборную Португалии.

«Мы никогда не говорили с ним о его будущем, но мы думаем, что тренер сосредоточен на «Роме», на целях клуба и на том, чтобы добиться здесь успеха. Он счастлив, а «Рома» для него сейчас самое главное. Мы все надеемся на то, что он сможет остаться здесь надолго», — цитирует Эль Шаарави Il Messaggero.

После ЧМ-2022 Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии. Моуринью считает главным претендентом на его замену.

На ЧМ Португалия дошла до 1/4 финала.