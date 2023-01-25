Игроки «Ювентуса» могут быть дисквалифицированы из-за махинаций итальянского клуба с зарплатами

16 игроков «Ювентуса» могут быть дисквалифицированы за финансовые махинации со стороны клуба, сообщает Get Italian Football News.

20 января на туринцев был наложен штраф в размере 15 очков, что переместило «Юве» из верхней четверки в середину турнирной таблицы. Итальянская команда обвинялась в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

По информации издания, Итальянская федерация футбола проводит расследование возможных махинаций с зарплатой игроков. Согласно кодексу, игроки, которые получают от клуба компенсацию или вознаграждение в нарушение правил федерации, могут быть дисквалифицированы на один месяц.

Также стали известны имена игроков, которые подписывали контракты: Адриен Рабьо, Войцех Щенсны, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо, Уэстон Маккенни, Пауло Дибала («Рома»), Артур («Ливерпуль») и Федерико Бернардески («Торонто»).

«Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 23 очка в 19 матчах.