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Италия

Сегодня, 15:10

Икарди подозревает Ванду в измене с игроком «Спартака» Бальде

Виктория Кравченко
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «ПСЖ», подозревает свою супругу Ванду Нару в измене, сообщает журналист Жорди Мартин.

По данным источника, Ванда, якобы, после ссоры с Икарди отправилась в Дубай, где встретилась с игроком «Спартака» Кейта Бальде на тренировочном сборе московского клуба.

Футболист узнал об измене по операциям с его банковской картой. В своей соцсети он опроверг, что находится в ссоре с женой.

«У меня не было никакой ссоры с Вандой, мы до 6 утра говорили по видеосвязи, обсуждая возвращение наших детей. Я также хочу уточнить, что Ванда не использует мою [банковскую] карту — у нее есть собственный счет в Аргентине», — написал Икарди.

Отметим, Бальде и Кейта всместе играли в «Интере».

В нынешнем сезоне Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды. В чемпионате Турции форвард провел 8 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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