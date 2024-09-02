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2 сентября, 23:30

Il Mattino: Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» без отступных

Алина Савинова
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продлит контракт с командой, сообщает Il Mattino.

По информации источника, 23-летний футболист принял предложение неаполитанского клуба заключить соглашение до 2029 года с опцией продления еще на один год.

Отмечается, что согласно условиям нового контракта, Хвича сможет получать до 5 миллионов евро в год с бонусами. Сумма отступных в соглашении не предусмотрена.

В июне агент игрока заявил, что хочет ухода своего клиента из «Наполи».

Кварацхелия выступает за неаполитанцев с июля 2022 года. Грузин провел за команду 92 матча во всех турнирах, отметившись 26 голами и 27 результативными передачами.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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