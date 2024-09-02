Il Mattino: Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» без отступных

2 сентября, 23:30
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продлит контракт с командой, сообщает Il Mattino.
По информации источника, 23-летний футболист принял предложение неаполитанского клуба заключить соглашение до 2029 года с опцией продления еще на один год.
Отмечается, что согласно условиям нового контракта, Хвича сможет получать до 5 миллионов евро в год с бонусами. Сумма отступных в соглашении не предусмотрена.
В июне агент игрока заявил, что хочет ухода своего клиента из «Наполи».
Кварацхелия выступает за неаполитанцев с июля 2022 года. Грузин провел за команду 92 матча во всех турнирах, отметившись 26 голами и 27 результативными передачами.