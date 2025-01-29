Илич остается в лазарете «Торино»

23-летний серб Иван Илич по-прежнему остается в лазарете «Торино». Сроки его восстановления не озвучиваются.

Потенциальный новичок «Спартака» пропустит ближайший матч серии А против «Аталанты», который состоится в субботу, 1 февраля.

3 февраля в Италии закрывается трансферное окно на вход. Сегодня «Торино» планирует провести медосмотр 25-летнего македонца Эльфа Элмаса.

Если медосмотр пройдет успешно, «Торино» возьмет этого полузащитника из «Лейпцига» в аренду с правом выкупа в 17 миллионов евро.