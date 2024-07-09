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Сегодня, 15:54

Иммобиле хочет продолжить карьеру в «Бешикташе»

Алина Савинова
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле хочет перейти в «Бешикташ», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, турецкий клуб предложил 34-летнему футболисту двухлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро за сезон. Отмечается, что Иммобиле уже принял предложение команды из Стамбула.

При этом «Бешикташ» не готов платить компенсацию за футболиста, поэтому тот обратился к президенту «Лацио» Клаудио Лотито с просьбой пойти ему навстречу, учитывая вклад Иммобиле в успехи римского клуба, и расторгнуть контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года. Вместе с командой он становился обладателем Кубка Италии и дважды — обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://sport.sky.it/calciomercato/2024/07/09/calciomercato-lazio-immobile-besiktas-news
Чиро Иммобиле
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Лацио
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