Иммобиле хочет продолжить карьеру в «Бешикташе»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле хочет перейти в «Бешикташ», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, турецкий клуб предложил 34-летнему футболисту двухлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро за сезон. Отмечается, что Иммобиле уже принял предложение команды из Стамбула.

При этом «Бешикташ» не готов платить компенсацию за футболиста, поэтому тот обратился к президенту «Лацио» Клаудио Лотито с просьбой пойти ему навстречу, учитывая вклад Иммобиле в успехи римского клуба, и расторгнуть контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года. Вместе с командой он становился обладателем Кубка Италии и дважды — обладателем Суперкубка страны.