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Италия

Сегодня, 19:13

Иммобиле не считает себя виновным в ДТП с трамваем

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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что вел себя правильно в момент аварии с трамваем. Об этом сообщил адвокат футболиста на странице в социальной сети.

«Мысли моего клиента, который потрясен случившимся, обращены к его двум дочерям и к водителю трамвая, который, как он надеется, скоро поправится. Он рад, что никто не получил серьезных травм, осознавая в этот момент, что вел себя правильно, он полностью доверяет властям, которые завершают свое расследование», — написал адвокат.

Сам игрок успел высказаться на видео с места происшествия: «Трамвай проехал на красный свет. К счастью, я в порядке, просто рука немного болит».

Ранее сообщалось, что внедорожник, которым управлял Иммобиле врезался в трамвай в Риме.

В текущем сезоне итальянец провел 30 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.

Чиро Иммобиле
Футбол
ФК Лацио
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