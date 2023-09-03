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Италия

Сегодня, 08:17

Иммобиле: «Хочу удачно провести свой последний чемпионат Европы»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал вызов в сборную Италии. 33-летний игрок был включен заявку на предстоящие матчи отбора чемпионата Европы — 2024.

«Я ждал вызова в сборную, так как могу приносить пользу. Я всегда буду выкладываться на все 100 процентов за национальную команду, пока меня приглашают. Как один из самых возрастных игроков, я могу привносить опыт.

У нас сильная команда. Хочу начать работу с новым тренером. Я очень мотивирован, так как хочу успешно провести свой последний чемпионат Европы», — цитирует игрока DAZN.

Италия в рамках отбора проведет матчи против сборной Северной Македонии (9 сентября) и команды Украины (12 сентября).

Чиро Иммобиле
Сборная Италии по футболу
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
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 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
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 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
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 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
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 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
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 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
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 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
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 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
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 Торино 2 0 1 1 1-4 1
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1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 2 : 1
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 0 : 0
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 3 : 0
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 1 : 2
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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