Иммобиле: «Хочу удачно провести свой последний чемпионат Европы»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал вызов в сборную Италии. 33-летний игрок был включен заявку на предстоящие матчи отбора чемпионата Европы — 2024.

«Я ждал вызова в сборную, так как могу приносить пользу. Я всегда буду выкладываться на все 100 процентов за национальную команду, пока меня приглашают. Как один из самых возрастных игроков, я могу привносить опыт.

У нас сильная команда. Хочу начать работу с новым тренером. Я очень мотивирован, так как хочу успешно провести свой последний чемпионат Европы», — цитирует игрока DAZN.

Италия в рамках отбора проведет матчи против сборной Северной Македонии (9 сентября) и команды Украины (12 сентября).