Индзаги о победе над «Лечче»: «Очень доволен, было важно набрать три очка»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Лечче» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

«Сегодня в первом тайме мы играли хорошо, создали много моментов. «Лечче» атаковал в начале второго тайма, но после второго гола мы хорошо управляли игрой.

Было важно одержать победу, хотя после матча в среду никаких гарантий не было. Я очень доволен», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Интер» (44 очка) продолжает лидировать в серии А. Миланцы не проигрывают в чемпионате Италии с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» потерпел единственное поражение в текущем сезоне, уступив «Сассуоло» (1:2). «Лечче» (20) занимает 12-е место в турнирной таблице.