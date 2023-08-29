Индзаги: «Интер» остался командой, которая знает, как двигаться вперед»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча второго тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0).

«Ребята играли очень хорошо с первой же минуты, проявив большой энтузиазм против новичка лиги. Нам нужно было подойти к матчу со всей серьезностью, и мы преуспели. У нас поменялось десять игроков, но я и мой штаб вполне довольны. Команда по-прежнему организована, и для тренера это крайне важно. Мы сильно изменились, это бесспорно, но остались командой, которая знает, как двигаться вперед», — приводит слова Индзаги DAZN.

«Интер» набрал 6 очков и присоединился к «Милану», «Наполи» и «Вероне» в турнирной таблице. «Кальяри» с 1 очком — на 13-й строчке.