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Индзаги: «Милан» сыграл лучше «Интера», мы не были командой в полной мере»

Алина Савинова
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги назвал причины поражения команды от «Милана» в матче 5-го тура чемпионата Италии (1:2).

«Милан» — это, разумеется, хорошая команда. Он сыграл лучше нас этим вечером и заслужил победу. Мы неправильно подошли к делу, не были командой в полной мере — такое случается редко. Ни один из таймов мы не начали с тем настроем, который должен быть, и я пытался внести кое-какие изменения, но это не помогло», — приводит Football Italia слова Индзаги.

Тренер отметил, что игроки принимали неверные решения в этом матче как с мячом, так и без него.

«Мы должны были делать больше, и я, как тренер, беру ответственность на себя», — добавил он.

«Милан» набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. «Интер» с 8 очками располагается на 6-й строчке.

В следующем матче чемпионата Италии команда Индзаги 28 сентября сыграет против «Удинезе». Красно-черные днем ранее встретятся с «Лечче».

 

Источник: Football Italia
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Симоне Индзаги
Серия А

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