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Италия

Сегодня, 10:40

Индзаги не переживает о том, что «Интер» вылетел из Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что его команда не сожалеет о вылете из Лиги чемпионов. Ранее клуб не смог обыграть «Атлетико» в 1/8 финала, который оказался сильнее в серии пенальти.

«У нас нет никаких сожалений. Мы довольны последними тремя сезонами в еврокубках. Мы проиграли по пенальти, но должны были забить больше голов на «Джузеппе Меацца». Не смотря на это, у команды нет сожалений, только чувство гордости», — сказал Индзаги в интервью журналисту Даниэле Мари.

В чемпионате «Интер» имеет отрыв в 14 очков от второго места.

9 апреля пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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