Индзаги обошел Моуринью по количеству трофеев в «Интере»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги вошел в тройку самых титулованных тренеров клуба. В 33-м туре «Интер» обыграл «Милан» (2:1) и досрочно стал чемпионом Италии.

Индзаги выиграл свой 6-й трофей с «нерадзурри». Ранее 48-летний тренер с командой дважды побеждал в Кубке Италии и трижды — в Суперкубке.

По числу трофеев во главе «Интера» Индзаги обошел Жозе Моуринью, на счету которого 5 трофеев. Наибольшее количество титулов с момента основания серии А (с сезона-1929/30) выигрывали Эленио Эрреры и Роберто Манчини (оба — 7).