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Сегодня, 08:45

Индзаги отреагировал на первое поражение «Интера» с сентября в серии А

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на поражение от «Сассуоло» (0:1) в матче 35-го тура серии А. Это был первый проигрыш команды в серии А с сентября 2023 года.

«Мы забивали в 42 матчах подряд с прошлогодней встречи с «Монцей», но «Сассуоло» хорошо защищался, был собран и упорно сражался, следует отдать ему должное», — цитирует специалиста Football Italia.

«Интер» (89) продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Симоне Индзаги, ранее досрочно ставшая чемпионом Италии, потерпела первое поражение в серии А с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» также уступил «Сассуоло» (1:2).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Сассуоло
Симоне Индзаги
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