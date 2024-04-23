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Сегодня, 02:15

Индзаги — о чемпионстве «Интера»: «Ощущения прекрасные, мы сделали нечто невероятное»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии.

«Ощущения прекрасные, мы сделали нечто невероятное, и героев много: игроки, клуб, президент, который сейчас не здесь, но всегда был рядом. Каждый день мы усердно работаем с целью стать сильнее. Думаю, уже с первого сезона, с первого матча в Лиге чемпионов, когда мы встретились с «Реалом», который потом выиграл в финале у «Ливерпуля», был виден хороший задел, и в итоге мы завоевали шесть трофеев.

Мое путешествие получилось прекрасным. Я всегда буду благодарен «Лацио», который дал мне возможность начать работу тренером. У нас все шло хорошо, и я помню чемпионат, прерванный из-за коронавируса, в котором мы бились до конца. «Лацио» хотел продолжать сотрудничество, но что-то подсказывало мне, что нужны перемены.

Многие не советовали мне идти в «Интер», но что-то мне подсказывало, что идти нужно именно сюда. Я знал многих людей в руководстве, и мы знали, что можем продолжить цикл. В тяжелые моменты мы позволяли болтунам говорить, но сегодня они будут говорить поменьше», — приводит слова Индзаги DAZN.

После 33 туров серии А «Интер» набрал 86 очков и стал чемпионом досрочно. Это 20-й трофей команды в серии А. «Милан» (69) идет на втором месте в турнирной таблице, у клуба в активе 19 трофеев в чемпионате Италии. Рекордсменом чемпионствам является «Ювентус» — 36.

ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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