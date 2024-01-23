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Италия

Сегодня, 03:07

Индзаги отреагировал на победу «Интера» в Суперкубке Италии

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в финале Суперкубка Италии против «Наполи» (1:0).

«Поздравляю «Наполи», они очень хорошо защищались в составе 10 человек, сражались как львы. Я поздравляю своих ребят, это было что-то новое для всех — сыграть полуфинал всего 60 часов назад. Мы очень хорошо защищались и могли выйти вперед раньше. Я доволен за ребят, за болельщиков, за клуб, они все эти три года, даже несмотря на трудности, всегда были рядом. Но самое главное — это преданность болельщиков», — приводит слова Индзаги журналист Дэнил Мари.

Перед началом второго тайма футболисты минутой молчания почтили память лучшего бомбардира в истории сборной Италии Луиджи Ривы, который скончался 22 января в возрасте 79 лет.

«Интер» в восьмой раз в истории стал победителем Суперкубка Италии (последний раз черно-синие выигрывали в 2022 году). На счету «Наполи» два трофея.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Симоне Индзаги
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