Индзаги поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы в серии А.

В последнем домашнем туре миланский клуб сыграл вничью с «Лацио» (1:1).

«Мои жена и дети здесь и не могут дождаться, когда выйдут на поле после церемонии награждения. Я не раз говорил: эти болельщики заслужили скудетто.

Мы празднуем с 22 апреля, мы видели миллионы фанатов «Интера» на улицах. Я выиграл скудетто как игрок, прошло 24 года, и теперь выиграть его как тренер — очень приятно», — цитирует Индзаги DAZN.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии еще несколько туров назад. Черно-синие набрали 93 очка за 37 матчей. «Лацио» с 37 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.

В заключительном туре сезона команда Симоне Индзаги сыграет против «Вероны», а «Лацио» встретится с «Сассуоло».