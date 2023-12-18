Индзаги похвалил игроков «Интера» после победного матча против «Лацио»

Сегодня, 09:31
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о победном матче над «Лацио» (2:0) в рамках 16-го тура серии А.
«Было приятно наблюдать за выступлением команды. Мы одержали победу на стадионе, где тяжело играть. Пока все для нас складывается хорошо, но прошло всего четыре месяца. «Интер» занимает первое место в таблице и не должен останавливаться на достигнутом», — приводит слова специалиста Football-Italia.
После этого матча «Интер» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Ювентус» на 4 очка. «Лацио» с 21 очком — на 11-й строчке.