Индзаги похвалил игроков «Интера» после победного матча против «Лацио»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о победном матче над «Лацио» (2:0) в рамках 16-го тура серии А.

«Было приятно наблюдать за выступлением команды. Мы одержали победу на стадионе, где тяжело играть. Пока все для нас складывается хорошо, но прошло всего четыре месяца. «Интер» занимает первое место в таблице и не должен останавливаться на достигнутом», — приводит слова специалиста Football-Italia.