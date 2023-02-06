Индзаги похвалил Мартинеса за игру в этом сезоне

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением об игре нападающего Лаутаро Мартинеса после матча с «Миланом» (1:0). В этой встрече его гол стал победным.

«На протяжении 12 месяцев Мартинес стабильно показывает высокий уровень футбола. Из-за травм Лукаку и Корреа он почти не отдыхал. Но при этом не стоит умалять достоинства других футболистов «Интера», — цитирует специалиста Football-Italia.

В этом сезоне 25-летний аргентинец провел 21 матч в серии А, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.