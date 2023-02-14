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Италия

Сегодня, 03:48

Индзаги о ничьей с «Сампдорией»: «Есть разочарование, так как мы хотели выиграть»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (0:0).

«Естественно, есть разочарование, так как мы хотели выиграть. Мы не недооценили «Сампдорию», у нас должен был быть другой результат, учитывая все созданные нами моменты. Я продолжаю говорить, что нам нужно сосредоточиться только на себе. «Сампдория» усердно работала и закрыла все пространства, но мы должны были лучше сыграть на завершении.

Ссора Лукаку и Бареллы? Такие вещи случаются на поле. Этого не должно происходить, и мне не нравится это видеть, но они сидели вместе во время перерыва, они большие друзья», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

После этого матча «Интер» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков. «Сампдория» с 11 очками — на предпоследней строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Сампдория
Симоне Индзаги
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