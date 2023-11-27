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Италия

Сегодня, 04:15

Индзаги — о ничьей с «Ювентусом»: «Знали, что соперник будет выжидать и защищаться очень глубоко»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал матч 13-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).

«Мы готовились именно к такому «Ювентусу» — знали, что соперник будет выжидать и защищаться очень глубоко. Сегодняшний матч был похож на прошлогодний — тогда мы проиграли, создав еще больше моментов. Мы знаем, что «Ювентус» отлично обороняется, и мы провели сильную игру против команды, занимающей второе место в чемпионате», — приводит слова Индзаги DAZN.

«Интер» набрал 32 очка и сохранил за собой первое место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» с 30 очками идет вторым.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Симоне Индзаги
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