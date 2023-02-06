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Италия

Сегодня, 01:48

Индзаги о победе над «Миланом»: «Без сомнения, это была великолепная игра»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:0).

«Без сомнения, это была великолепная игра, я поздравил ребят. Они были решительны и сосредоточены, мы полностью доминировали, и победа в дерби во второй раз за 20 дней — это то, что мы хотим разделить с нашими болельщиками.

Теперь мы с уверенностью смотрим вперед, у нас есть Лукаку и Брозович, вернувшиеся спустя четыре месяца, но несмотря на их отсутствие, мы все равно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, дошли до полуфинала Кубка Италии и идем вторыми в серии А», — приводит слова Индзаги DAZN.

«Милан» продлил серию без побед в серии А до пяти матчей и с 38 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Интер» с 43 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Симоне Индзаги
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