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Италия

Сегодня, 04:03

Индзаги о матче с «Ювентусом»: «Такое поражение может оставить психологические шрамы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:2).

«У нас был очень хороший первый тайм, но нельзя идти на перерыв при счете 0:0 на этом стадионе. Второй тайм мы тоже начали хорошо, а затем пропустили в контратаке. Мы немного потеряли концентрацию, имели шансы сравнять счет, но снова пропустили. Это болезненное поражение в большом матче. Возможно, в прошлом сезоне мы обыграли их незаслуженно, но и эта игра — несправедливый результат.

На данный момент «Интер» должен сосредоточиться на том, чтобы стать более стабильным. Такое поражение может оставить определенные психологические шрамы, ведь это был важный матч. Нам удавалось забивать в 24 матчах подряд в серии А, но в этот раз, к сожалению, не получилось», — приводит слова Индзаги DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 25 очками поднялся на пятое место в серии А, «Интер» с 24 очками — на седьмой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Симоне Индзаги
серия А
0
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