Индзаги — о разгроме «Лацио»: «Я удовлетворен тем, как мы обыграли команду, которая сейчас на ходу»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (6:0).

«Я удовлетворен тем, как мы обыграли команду, которая сейчас на ходу. Первые 20 минут мы хорошо держали дистанцию, во втором тайме все стало легче. Я горжусь тем, что мои игроки показывают на поле, потому что это безумие. Они демонстрируют это каждый день. Это отличная команда. После поражения в дерби были люди, которые не могли дождаться, пока мы споткнемся, но у меня есть ребята, которые не особо слушают и просто крутят педали», — приводит слова Индзаги DAZN.

После этого матча «Интер» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 31 очком — на пятой строчке.