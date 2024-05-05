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Италия

Сегодня, 10:00

Индзаги рассказал, что думает о составе «Интера»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о составе команды. Ранее клуб досрочно оформил чемпионство в серии А.

«Я уже сказал клубу, что сохранил бы весь текущий состав на новый сезон, если бы это зависело от меня. Я знаю, что это невозможно, но я бы действительно удержал всех игроков», — цитирует Индзаги журналист Даниэле Мари.

«Интер» (89) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. Команда Симоне Индзаги, ранее досрочно ставшая чемпионом Италии, 4 мая потерпела первое поражение в серии А с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» также уступил «Сассуоло» (1:2).

ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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