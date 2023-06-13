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Италия

Сегодня, 12:37

Индзаги в скором времени продлит контракт с «Интером»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер «Интера» Симоне Индзаги в скором времени продлит контракт с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский специалист подпишет новое соглашение сроком до 2025 года. Руководство команды приняло решение поднять зарплату Индзаги.

Индзаги возглавил нерадзурри летом 2021 года. За два сезона специалист дважды взял Кубок Италии и дошел с клубом до финала Лиги чемпионов.

По итогам сезона-2022/23 его команда расположилась на третей строчке турнирной таблицы серии А, набрав 72 очка за 38 матчей.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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