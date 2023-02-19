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Италия

Сегодня, 08:51

Индзаги восхитился формой Лаутаро Мартинеса после матча с «Удинезе»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал игру форварда Лаутаро Мартинеса в матче с «Удинезе» (3:1).

«Он мог забить два гола сегодня, он всегда стремится к максимальному результату, он — один из наших лидеров. Он вернулся с чемпионата мира в великолепной форме и я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе и впредь», — цитирует тренера ITASportPress.

После этого матча «Интер» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков. «Удинезе» с 30 очками — на девятой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
Симоне Индзаги
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